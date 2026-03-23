Ultimamente i nutrizionisti sostengono che mettersi a dieta faccia ingrassare anziché dimagrire. Ecco qual è il motivo e la strategia giusta per perdere massa grassa, non semplice peso Non si sa se sia una buona o una cattiva notizia ma, ultimamente, sono sempre di più i nutrizionisti che sostengono l’inutilità delle diete dimagranti. Peggio: i regimi alimentari basati sul deficit calorico sarebbero addirittura controproducenti, insomma alla fine si ingrassa anziché dimagrire. Potrebbe essere una bella notizia per chi non ha voglia di fare sacrifici, ma allora che si deve fare per dimagrire? Andiamo per ordine e vediamo perché le diete restrittive classiche quasi sempre falliscono nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Contrordine, le diete fanno ingrassare. Ecco cosa bisogna fare per dimagrire davvero

Articoli correlati

Cibi che fanno dimagrire: le calorie negative esistono davvero?Esperti e studi recenti chiariscono il ruolo di cibi che aiutano a controllare la fame e favoriscono il dimagrimento in modo naturale Nell’ambito...

Il digiuno intermittente? «Non fa dimagrire più di altre diete». Cosa dice lo studio che smonta l’ultima moda per perdere pesoChi pratica il digiuno intermittente convinto di aver trovato la formula magica per perdere peso dovrà ricredersi.

Pasta: Fa Davvero Ingrassare #nutrizione #dieta #mangiare #dimagrire #salute #blog