Perché a Monza le cartelle cliniche sono ancora a pagamento

A Monza, le cartelle cliniche continuano a essere a pagamento, come racconta Gianluca, che ha problemi cardiologici e ha subito diverse operazioni, l’ultima delle quali poche settimane fa. Prima gli è stato chiesto 50 euro, poi 30 per ricevere il referto via email. La questione riguarda i costi che i pazienti devono sostenere per ottenere i propri documenti medici.

“Mi hanno chiesto prima 50 euro, poi 30 per ricevere il referto via email”. Gianluca ha problemi cardiologici, ha fatto diverse operazioni: “L’ultima qualche settimana fa”, dice. Le spese a cui fa riferimento riguardano la sua cartella clinica: “Ne ho chiesto una copia quando sono stato dimesso.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perché a Milano le cartelle cliniche sono ancora a pagamento Cartelle cliniche a pagamento: il paradosso che colpisce i pazientiUn paziente milanese con problemi cardiologici ha dovuto affrontare costi imprevisti per ottenere i propri referti clinici dopo una serie di...