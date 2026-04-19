Cartelle cliniche a pagamento | il paradosso che colpisce i pazienti

Un paziente di Milano con problemi cardiologici ha dovuto sostenere spese impreviste per ottenere i propri referti clinici, necessari dopo diversi interventi chirurgici. La richiesta di pagamento per le cartelle cliniche rappresenta un ostacolo che riguarda diversi utenti nel settore sanitario, creando situazioni di disagio e complicazioni nella gestione delle pratiche mediche. La vicenda mette in luce una problematica diffusa che coinvolge i diritti dei pazienti e le modalità di accesso alle proprie informazioni mediche.

Un paziente milanese con problemi cardiologici ha dovuto affrontare costi imprevisti per ottenere i propri referti clinici dopo una serie di interventi chirurgici. Gianluca, che si è sottoposto a un’operazione qualche settimana fa, ha ricevuto richieste di pagamento che oscillano tra i 30 e i 50 euro per ricevere la documentazione via email, con punte di 65 euro se viene richiesta la spedizione cartacea a domicilio. Il divario tra normativa europea e gestione ospedaliera. Nonostante le regole stabilite a livello europeo prevedano che i documenti sanitari siano accessibili gratuitamente ai pazienti, la realtà operativa di molti centri pubblici e privati non riflette ancora questo standard.🔗 Leggi su Ameve.eu

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