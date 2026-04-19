Perché a Milano le cartelle cliniche sono ancora a pagamento

A Milano, le cartelle cliniche continuano a essere a pagamento, come raccontato da un paziente che ha dovuto pagare 50 euro inizialmente e poi 30 euro per ricevere via email il referto. Gianluca, che ha problemi cardiologici e ha subito diverse operazioni, ha riferito di aver richiesto i documenti recentemente. La questione riguarda i costi ancora applicati per ottenere le cartelle cliniche, nonostante le normative prevedano l’accesso gratuito ai dati sanitari.

“Mi hanno chiesto prima 50 euro, poi 30 per ricevere il referto via email”. Gianluca ha problemi cardiologici, ha fatto diverse operazioni: “L’ultima qualche settimana fa”, dice. Le spese a cui fa riferimento riguardano la sua cartella clinica: “Ne ho chiesto una copia quando sono stato dimesso.🔗 Leggi su Milanotoday.it The Supermodel Who Warned the World About Jeffrey Epstein Notizie correlate Cartelle cliniche a pagamento in Lombardia, scoppia il caso: “La prima copia deve essere gratuita”Sta emergendo in Lombardia un caso che riguarda i costi richiesti ai cittadini per ottenere la propria cartella clinica. Violenza domestica, un’app scova le vittime leggendo le cartelle cliniche elettroniche Sviluppata una app di intelligenza artificiale per capire chi è potenzialmente a rischio di subire violenza da parte del partner sulla base delle...