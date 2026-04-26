Un articolo di Tuttosport, quotidiano di Torino noto per la sua vicinanza alla Juventus, suggerisce che la situazione attuale ricorda il 2006. La testata scrive che l’inizio di questa vicenda assomiglia a quello di Calciopoli, portando a una riflessione sulla possibile ripresa di uno scandalo sportivo che aveva coinvolto il calcio italiano. La correlazione tra gli eventi viene presentata come un fatto evidente e difficile da ignorare.

Quando è Tuttosport — il quotidiano di Torino, storicamente vicino alla Juventus — a scrivere che “ sembra l’inizio del 2006?, il parallelo con Calciopoli smette di essere una suggestione e diventa un’evidenza che nessuno può più ignorare. L’editoriale di Guido Vaciago non usa giri di parole. Il caso Rocchi, con un designatore accusato di scegliere arbitri “graditi” all’Inter, ha le stesse coordinate di vent’anni fa. “ È tutto maledettamente simile”, scrive Vaciago. Si allungano le stesse ombre: riunioni riservate, designazioni pilotate, strategie per orientare arbitri e Var in favore di un club. Nel 2006 c’erano le telefonate di Luciano Moggi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Tuttosport è come il 2006, sembra una nuova Calciopoli

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