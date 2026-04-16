Lobotka clausola estera e nodo rinnovo col Napoli

L'estate del Napoli è caratterizzata da incertezze riguardo al futuro di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si trova al centro di discussioni legate a una clausola estera e alla possibile definizione del suo rinnovo contrattuale. La situazione coinvolge varie questioni contrattuali e strategiche, creando un clima di attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La società e l'agente del giocatore stanno seguendo da vicino l'evoluzione della vicenda.

Il futuro di Stanislav Lobotka resta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Il centrocampista slovacco ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida però soltanto per l’estero. Una scelta precisa del club, che ha voluto proteggersi da eventuali assalti interni alla Serie A. È questo il quadro riportato da Tmw. La linea della società, in questo momento, appare netta. Se dovesse farsi avanti un club italiano, il Napoli non sarebbe disposto a facilitare l’operazione. In particolare, non c’è apertura a una possibile cessione alla Juventus. Anche davanti a un contratto che, da giugno in poi, entrerà nel suo ultimo anno, il club non sembra orientato a trattare al ribasso.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka, clausola estera e nodo rinnovo col Napoli Notizie correlate Leggi anche: Anguissa, l’operazione rinnovo ha rallentato. E per Lobotka clausola da 25 milioni Napoli, spunta una clausola nel contratto di Lobotka: addio a fine stagione?Nella rosa del futuro del Napoli potrebbe non esserci spazio per uno dei pilastri delle ultime stagioni. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Juve, idea a centrocampo: Spalletti vuole Lobotka. Ma De Laurentiis fa muro; Idea Lobotka per la Juventus: la clausola e la situazione con il Napoli. Pupillo di Spalletti; Lobotka-Anguissa verso l’addio, il Napoli ad un bivio storico: la decisione – GdS; Lobotka, clausola valida solo per l'estero. Il Napoli ha un'opzione per il 2028. Lobotka, clausola estera e nodo rinnovo col NapoliForzAzzurri.net - Lobotka, clausola estera e nodo rinnovo col Napoli Il futuro di Stanislav Lobotka resta uno dei temi più delicati dell’estate del Napoli. Il ... forzazzurri.net Napoli, Lobotka è in scadenza 2027 ma c'è opzione. Clausola risolutoria solo per l'esteroStanislav Lobotka ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro, ma solo per l'estero. Il Napoli si è tutelato sul possibile acquisto. tuttomercatoweb.com "Lobotka e Anguissa pronti per i saluti", titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Secondo il quotidiano la partenza di uno dei due è quasi certa, quella di entrambi non è da escludere. Lo slovacco ha una clausola, il camerunense tanti estimat - facebook.com facebook Il #Napoli cerca il sostituto di #Lobotka La situazione x.com