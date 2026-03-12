Lobotka tra rinnovo e mercato | Napoli valuta il futuro

Il Napoli sta valutando il futuro di Stanislav Lobotka, con l'attenzione rivolta sia al rinnovo contrattuale sia a eventuali offerte di mercato. La società sta analizzando le possibilità di confermare il centrocampista slovacco, che potrebbe essere coinvolto in trattative nei prossimi mesi. La situazione rimane aperta e tutta la questione sarà al centro delle discussioni estive.

Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe diventare uno dei temi più caldi della prossima estate. Il regista slovacco, punto di riferimento del centrocampo azzurro da diverse stagioni, è tra i giocatori monitorati in chiave mercato mentre il Napoli riflette sulle strategie per i prossimi anni. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il centrocampista potrebbe anche valutare un cambiamento dopo molti anni trascorsi in azzurro. Il club, dal canto suo, starebbe pensando a un possibile rinnovo di contratto per evitare il rischio di perdere valore sul mercato. Lobotka è arrivato a Napoli nel 2020 ed è stato uno dei protagonisti della crescita della squadra negli ultimi anni.