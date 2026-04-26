L’Agenzia internazionale dell’energia ha dichiarato che ci troviamo nella peggior crisi energetica mai registrata. Il direttore generale ha affermato che l’unica soluzione possibile è una via di uscita dal ricatto che si sta verificando. La situazione viene descritta come la più grave di sempre, senza mezzi termini, sottolineando la gravità della condizione attuale.

Fatih Birol, direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, non ha usato mezzi termini: stiamo vivendo “la più grande crisi energetica della storia” ha tuonato. Le sue parole, rimbalzate in queste ore sulle agenzie di stampa, fotografano con spietata lucidità una realtà con cui l’Europa e il mondo intero stanno facendo i conti. Questa è la tempesta perfetta, innescata dai conflitti geopolitici e deflagrata attraverso la nostra tossicodipendenza dal gas e dal petrolio: ha messo a nudo le fragilità strutturali di un intero sistema economico. Tuttavia, fermarsi a incolpare esclusivamente la congiuntura internazionale o le guerre in corso significa guardare il dito e ostinarsi a ignorare la luna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per l’Agenzia internazionale dell’energia siamo nella più grave crisi di sempre: resta solo una via di fuga dal ricatto

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