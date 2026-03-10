L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha convocato una riunione d’emergenza a causa delle tensioni geopolitiche che coinvolgono il settore petrolifero. La decisione arriva in un momento di forte incertezza sul mercato energetico mondiale, con i paesi coinvolti che affrontano rischi di interruzioni e cali di produzione. La riunione mira a discutere le misure da adottare per stabilizzare le forniture di petrolio.

L’attuale scenario geopolitico sta subendo una pressione senza precedenti che ha spinto le principali istituzioni internazionali a intervenire con estrema urgenza per evitare un collasso energetico globale. La notizia battuta dalle agenzie nelle ultime ore riguarda la decisione del direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, Faith Birol, di convocare una riunione straordinaria per affrontare la crisi in corso. Il focus del vertice è la gestione delle forniture e la stabilità dei mercati, messi a dura prova dalle tensioni che coinvolgono l’area mediorientale, con particolare riferimento ai conflitti che vedono protagonisti Iran e Israele. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra e petrolio, l’Agenzia Internazionale dell’Energia convoca una riunione d’emergenza

