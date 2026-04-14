Il mercato petrolifero mondiale sta attraversando una crisi senza precedenti, con un calo dell’offerta che si teme sia il più importante mai registrato. Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, questa diminuzione dell’offerta sarà seguita, nelle stime, da una forte contrazione della domanda, la più significativa dagli anni della pandemia. La situazione evidenzia un momento di grande instabilità nel settore energetico globale.

Il mercato petrolifero globale è entrato in una fase di stress senza precedenti. La cartina di tornasole è che al maggior crollo dell’offerta mai registrato seguirà, nelle previsioni dell’ Agenzia internazionale per l’energia, la contrazione della domanda più forte dai tempi della pandemia. La guerra in Medio Oriente, spiega l’ultimo Oil Market Report della Iea, ha provocato a marzo una contrazione delle quantità disponibili di oltre 10 milioni di barili al giorno con prezzi saliti fino a circa 130 dollari al barile e punte ancora più elevate sul mercato fisico. Ma ora è in arrivo anche, causa scarsità e prezzi elevati, quella che in gergo economico si definisce “ distruzione della domanda”: l’aggiustamento forzato (al ribasso) dei consumi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per il mercato petrolifero crisi senza precedenti. L’Agenzia internazionale dell’energia: “In arrivo il maggior crollo della domanda dal Covid”

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