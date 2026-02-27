Juan Jesus è l’insostituibile di Antonio Conte | il difensore sarà premiato a fine stagione?

Juan Jesus, difensore di Napoli, è considerato un elemento chiave nella rosa di Antonio Conte. Dopo aver avuto un futuro incerto, ha deciso di rimanere e ha dimostrato affidabilità con prestazioni costanti. La società sta valutando se premiarlo a fine stagione in base al suo rendimento e alla continuità dimostrata in campo. La sua presenza resta un punto fermo per il tecnico.

Quando il suo futuro sembrava lontano da Napoli, Juan Jesus ha scelto di rispondere nel modo più concreto possibile: con il lavoro quotidiano e con prestazioni sempre affidabili. In più occasioni il difensore brasiliano è stato indicato come uno dei possibili partenti, ma il campo ha ribaltato ogni previsione. Oggi Juan Jesus è diventato una presenza costante e silenziosa, capace di garantire solidità e attenzione in ogni partita. Il cambio di rotta è arrivato soprattutto con l’avvento di Antonio Conte, che ha trovato nel centrale mancino un elemento perfettamente funzionale alle sue idee. Affidabile, disciplinato e sempre pronto a sacrificarsi per la squadra, Juan Jesus non ha praticamente mai saltato una gara quest’anno, conquistando lo status di fedelissimo dell’allenatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli-Sassuolo, Conte cambia: Juan Jesus e Spinazzola in poleVigilia di scelte importanti per il Napoli, che domani affronterà il Sassuolo con un assetto parzialmente rinnovato.

