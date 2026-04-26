pensiline abbandonate e orari dei bus illeggibili

Le pensiline delle fermate degli autobus sono in condizioni di abbandono, con alcune completamente prive di segnaletica visibile. Gli orari dei bus sono spesso illeggibili o assenti, creando difficoltà per i pendolari. Nonostante l’azienda abbia avviato un rinnovamento dei mezzi e adottato nuovi biglietti con QR Code, non sono stati fatti interventi simili per migliorare le aree di attesa. La situazione delle fermate rimane invariata da tempo, senza interventi di manutenzione o aggiornamento.

Se di recente Start Romagna ha iniziato un rinnovamento dei mezzi favorendo una transizione verso l’elettrico e introdotto nuovi biglietti cartacei solo con QR Code, nulla da tempo viene fatto per le fermate dei bus sia dal punto di vista della visibilità che della funzionalità. Poche sono dotate di pensilina e alcune di queste, seppur non più utilizzate da anni, non vengono eliminate, come in via Cassino. Molte delle tabelle elettroniche messe in funzione quando l’azienda era Atm, e che dovrebbero dare informazioni in tempo reale su ritardi o cancellazioni, sono fuori uso da tempo, come in viale Randi, e da Start viene comunicato che saranno sostituite ma senza fornire alcuna tempistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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