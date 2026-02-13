Le pensiline degli autobus rimosse con largo anticipo rispetto ai lavori e mai sostituite sono diventate il simbolo più evidente di un cantiere che fatica a trovare una conclusione e di un crescente disagio per i pendolari sui viali di Lecce.

Le pensiline degli autobus rimosse con largo anticipo rispetto ai lavori e mai sostituite sono diventate il simbolo più evidente di un cantiere che fatica a trovare una conclusione e di viali trasformati, giorno dopo giorno, in percorsi a ostacoli per pedoni e pendolari. È trascorso ormai un mese esatto da quando le prime denunce accendevano i riflettori sullo stato di degrado e pericolo lungo alcune delle principali arterie cittadine di Lecce, ma la situazione appare ancora cristallizzata. Trenta giorni che, per chi attraversa quotidianamente queste strade, sono sembrati un’eternità immobile. Il viaggio Percorrendo oggi il tratto che va da Viale dell’Università a Via Calasso, fino a scendere verso Viale De Pietro, lo scenario restituisce un’inquietante fotografia di abbandono: i “buchi nel cemento” sono ancora ben visibili, gli spuntoni di ferro continuano a emergere dai marciapiedi come trappole silenziose e la selva di coni bianchi e rossi, posizionati inizialmente per segnalare i pericoli, è ormai ridotta a un ammasso di plastica sbiadita e spesso calpestata. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce lavori per le pensiline bus: ritardi, disagi e pericoli sui viali cittadini

