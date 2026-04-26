Un membro del partito ha invitato a formare una squadra composta da persone nuove per evitare che si ripetano i conflitti interni che hanno portato alla nomina di un commissario per un anno e mezzo. La proposta si inserisce nel tentativo di rilanciare l’organizzazione e superare le difficoltà passate. La questione viene sollevata nel momento in cui si discute di future strategie e di come rafforzare il partito.

Una squadra con gente nuova per scongiurare il ripetersi dei conflitti che hanno portato il Pd ad essere commissariato per un anno e mezzo. E’ la raccomandazione contenuta nella relazione finale di Marco Niccolai (nella foto), commissario dall’ottobre 2024 in seguito ai contrasti interni e alle dimissioni tra i dem pietrasantini, in vista del congresso che si terrà tra il 15 e il 31 maggio con la scontata nomina del nuovo segretario Rossano Forassiepi (unico candidato). Il bilancio finale di Niccolai presenta aspetti positivi, ad esempio il fatto che tra il 2024 e il 2025 gli iscritti siano passati da 80 a 78, "segno – dice – che nonostante il lunghissimo periodo di commissariamento il tesseramento non ha avuto un considerevole e drastico calo".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, il monito di Niccolai: "Ripartire con gente nuova"

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