Omaggio a don Niccolai Gli verrà intitolata la nuova Casa della salute

SANTA CROCE La giunta comunale di Santa Croce ha deciso di intitolare a monsignor Luciano Niccolai la nuova Casa della Salute di via Mainardi, la struttura sanitaria che sta sorgendo al posto del distretto socio sanitario dell’Asl. L’esecutivo presieduto dal sindaco Roberto Giannoni l’ha deciso nella riunione del 19 febbraio. "È intendimento di questa amministrazione rendere omaggio a personalità che si sono distinte per eccezionali benemerenze a favore della comunità locale e nazionale – si legge nel documento – La struttura sanitaria Casa della Salute rappresenta un presidio fondamentale per la salute dei cittadini e si presta a essere intitolata a una figura di alto profilo sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

