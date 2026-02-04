Il percorso di ascolto con il Pd ‘Dicci la tua’ pronto a ripartire

Il Partito Democratico riprende il suo percorso di ascolto a Casalgrande. Il 22 febbraio, alle 10, nel mercato di Salvaterra, si terrà il prossimo incontro del progetto ‘Casalgrande, dicci la tua!’. I cittadini potranno portare segnalazioni, idee e proposte direttamente al partito, in un confronto aperto e senza filtri.

Il 22 febbraio si terrà il prossimo incontro, al mercato di Salvaterra dalle ore 10 in piazza, del nuovo percorso di ascolto e confronto ‘ Casalgrande, dicci la tua! ’ promosso dal Partito Democratico per raccogliere principalmente segnalazioni, idee e proposte direttamente dai cittadini. La prima tappa si è svolta nelle scorse settimane in occasione della sagra di Sant’Antonio. "La partecipazione – dice Matteo Balestrazzi, segretario del Partito Democratico di Casalgrande e consigliere comunale di minoranza – è stata numerosa alla prima iniziativa: tante persone si sono fermate per condividere opinioni e proposte, dalla ciclabile in via Canale alla manutenzione dei parchi pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Elly Schlein ha annunciato l'avvio di un percorso di ascolto del Paese, con l'obiettivo di raccogliere le istanze dei cittadini.

Il Partito Democratico di Arezzo ha avviato i tavoli programmatici, un percorso di ascolto e confronto con cittadini e stakeholder.

Argomenti discussi: Caivano riparte dai ragazzi, al via un percorso di ascolto e prevenzione; Schlein dà il via al percorso d’ascolto del Pd, con la campagna referendaria; Avvio della campagna PERCHÈ TUTTO È CONNESSO e del percorso di ascolto per la revisione del PGTU; CONCORSO DOCENTI PNRR 3: percorso di ascolto e feedback per la prova orale area umanistica I e II Grado.

