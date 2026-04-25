Paura nel Trevigiano bimba di 18 mesi incastrata in un tosaerba | è gravissima

Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essersi incastrata in un tosaerba presso l’abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato la piccola in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto. La bambina si trova in condizioni critiche.

Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell’abitazione dei genitori a Loria, in provincia di Treviso. L’incidente si è verificato in un contesto domestico e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Padova, dove è stata ricoverata in condizioni critiche e al momento risulta in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto avvenuto.🔗 Leggi su Feedpress.me

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