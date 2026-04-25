Una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata in un tosaerba nel Trevigiano, riportando gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasferita in elicottero all’ospedale di Padova. Attualmente si trova in condizioni critiche e il suo stato di salute resta molto preoccupante. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

È rimasta incastrata in un tosaerba e adesso è in condizioni gravissime. Una bambina di 18 mesi è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Padova e al momento è ancora in pericolo di vita. Il fatto è avvenuto a Loria, in provincia di Treviso. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava nell’abitazione dei genitori quando è rimasta incastrata nel macchinario in circostanze ancora da chiarire. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L’evento Ferrari nel giorno della Liberazione: così Fiumicino celebra il 25 aprile? Pietro Calogero, il ‘teorema’ e gli anni di piombo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 18 mesi rimane incastrata in un tosaerba nel Trevigiano: è gravissima

Notizie correlate

Bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba, è in fin di vitaLORIA (TREVISO) - Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a...

Rieti, soffocata per sbaglio dal papà mentre dormiva: bimba di 10 mesi gravissimaUna tragedia sconvolgente e traumatizzante, un vero e proprio incubo ad occhi aperti per un papà che si è trovato a dover soccorrere la figlioletta...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Roma, bimba di 11 mesi mangia una caramella ma è una pasticca di ketamina: ricoverata in Terapia intensiva; Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina nel box: come sta la piccola ricoverata al Gemelli; Ingerisce una caramella, ma è una pasticca di ketamina: una bimba di 11 mesi in terapia intensiva; Bimba di 11 mesi ingerisce ketamina: in terapia intensiva al Gemelli.

Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vitaLa piccola è rimasta incastrata nel tosaerba che i genitori stavano usando nel giardino di casa ... adnkronos.com

Bimba di 18 mesi ferita da un tosaerba a Loria: è in pericolo di vitaLa piccola è stata trasportata inizialmente all’ospedale di Castelfranco Veneto, ma considerata la gravità della situazione è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero a Padova ... rainews.it

Trasforma il giorno speciale della tua bimba in un giorno d’incanto nel posto più fatato che c’è Occorre prenotare con un po di anticipo - facebook.com facebook