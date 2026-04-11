Ieri pomeriggio a Ragusa una bambina di tre anni ha rischiato di annegare mentre partecipava a una lezione di nuoto nella piscina comunale. Durante l’attività, la piccola è stata colta da una sindrome da annegamento, e soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di salvataggio. La bambina è stata poi trasferita in ospedale per ulteriori controlli. La vicenda ha generato preoccupazione tra i genitori e il personale della struttura.

Una bambina di tre anni, ieri pomeriggio, è stata colta da sindrome da annegamento mentre faceva una lezione di nuoto con una istruttrice della società che gestisce la piscina comunale di Ragusa. La bambina è andata al fondo della vasca in un momento di distrazione dell’insegnante che in quel momento aveva 14 piccoli discenti a lezione. Soccorsa immediatamente da una istruttrice che l’ha rianimata, è stata la bimba è stata trasportata al reparto di pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno sequestrato la vasca piccola della piscina e avviato le indagini. I familiari della piccola hanno presentato un esposto ai carabinieri.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ragusa, bimba di 3 anni rischia di annegare in piscina durante la lezione: attimi di paura

Auto finisce in mare a Siracusa: attimi di paura per madre e bimbaUna turista di origine inglese e la figlia di 5 anni sono state salvate stamane da due passanti dopo che la loro auto, una Ford Puma, a noleggio, è...

Auto in fiamme durante la marcia, attimi di paura per un automobilistaIntervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana in via Curtatone Montanara, a Oria.