Salvano a mano uno squalo orribilmente ferito dalla plastica | il video del coraggioso intervento

Due skipper hanno liberato uno squalo azzurro intrappolato in una cinghia di plastica che gli aveva provocato una ferita profonda alla testa. Il video dell’intervento mostra come i due uomini abbiano agito rapidamente, rischiando per salvare l’animale. L’episodio si è verificato durante una giornata di mare, quando hanno notato lo squalo in difficoltà vicino alla barca. La scena si è conclusa con il rilascio dell’animale in acque più tranquille.

Due skipper hanno salvato uno squalo azzurro da una cinghia di plastica che gli stava procurando una terribile ferita circolare alla base della testa. Il coraggioso intervento, avvenuto alle Azzorre, è stato eseguito "a mano", tagliando il rifiuto con un coltello da sub. Le foto e il video del salvataggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Isole Vergini, neo nonna del Minnesota muore dopo l’attacco di uno squalo: il disperato intervento di un infermiereUna donna di 56 anni proveniente dal Minnesota è deceduta a Dorsch Beach, nelle Isole Vergini, dopo un attacco di squalo. 13enne attaccato da uno squalo mentre nuota nei pressi del porto, ora è in gravi condizioni: “Ferito alle gambe”Un ragazzo di 13 anni è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava nel porto di Sydney. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tuo figlio mi ha scritto una mail, si vuole suicidare, la madre chiama la Polizia e gli agenti salvano l'uomo: aveva già la pistola in mano; Donna colta da malore, si accascia a terra e i carabinieri la salvano al telefono con il 118. Provvidenziale l'sos lanciato da un uomo...; Firenze: vigili del fuoco salvano cane in un cunicolo. Oggi è l’11 Febbraio, Giornata Mondiale del Malato. In AVIS lo sappiamo bene: la solidarietà non ha bisogno di grandi discorsi, ma di gesti che salvano la vita. Il nostro modo di dare una mano È semplicissimo: stendere un braccio. Uniscit - facebook.com facebook