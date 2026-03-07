Delfino nuota a due passi dalla riva sulla costa brindisina | le immagini

Oggi sulla costa brindisina, vicino a Granchio Rosso, un delfino è stato avvistato mentre nuotava a pochi metri dalla riva. Le immagini sono state riprese dal lettore Luca Calò e mostrano chiaramente l'animale che si muove nelle acque vicine alla costa. La scena è stata documentata con attenzione e condivisa da chi si trovava sul posto.

BRINDISI - Le immagini girate oggi, 7 marzo, del lettore Luca Calò, immortalano un delfino sulla costa brindisina, all'altezza di Granchio Rosso.