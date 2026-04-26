Durante una cena con corrispondenti, l'ex presidente ha commentato l'incidente di sparatoria, affermando che l'autore è una persona disturbata che manifesta odio verso i cristiani, come riportato dalle sue dichiarazioni pubbliche. Ha descritto l'uomo come malato e ha fatto riferimento al suo manifesto, sottolineando la presenza di sentimenti di ostilità verso i cristiani. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di commento sull'episodio avvenuto.

“Il tipo è disturbato, quando leggi il suo manifesto, vedi che odia i cristiani, questo è sicuro”. Con queste parole il presidente americano Donald Trump ha parlato alla Fox di Come Tomas Allen, l’uomo che nella notte italiana ha sparato all’evento di gala dei corrispondenti a cui partecipava con sua moglie e con gli alti dirigenti Usa. “Un fratello dell'assalitore aveva sporto reclamo contro di lui. Gli assassini sembrano avere un quoziente intellettivo elevato, ma sono folli”, ha aggiunto, parlando delle notizie che circolano in merito al percorso di studi dell’attentatore. “Sto bene, anche la First Lady”, ha spiegato il presidente americano, aggiungendo: “Non possiamo consentire a questi criminali e persone cattive di cambiare il corso degli eventi nel nostro Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura alla cena coi corrispondenti, Trump: "Spari da un uomo malato che odia i cristiani"

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