Pioggia non ferma Natale | comitato aperto a Santa Caterina

A Santa Caterina Villarmosa, la campagna elettorale per le elezioni comunali di maggio è iniziata con l’apertura di un nuovo comitato. La pioggia non ha fermato l’evento, che ha visto partecipare rappresentanti e sostenitori del gruppo. La cerimonia si è svolta nel quartiere Santa Caterina, dove si sono raccolte le prime adesioni e si sono condivisi gli obiettivi per le prossime settimane.

La corsa elettorale verso le amministrative di fine maggio è ufficialmente iniziata a Santa Caterina Villarmosa con l'apertura di un nuovo comitato. Giuseppe Natale, candidato sindaco sotto il progetto civico Volenterosi per Santa Caterina Villarmosa, ha trasformato una sede in piazza Garibaldi 27 in un punto di riferimento per il dialogo con la comunità. L'iniziativa si è svolta domenica scorsa nonostante le avverse condizioni meteorologiche, registrando una partecipazione attiva da parte dei cittadini. Il gesto simbolico della donazione di mimosi durante la Festa della Donna ha sottolineato l'impegno del gruppo verso il tessuto sociale locale.