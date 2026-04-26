Paura a San Severo rapinatori irrompono nel centro commerciale | l' obiettivo era il ' Follie d' oro'

Stamattina a San Severo, due uomini con il volto coperto sono entrati nel centro commerciale 'San Severo shopping center', noto anche come 'Pianeta'. Non si conosce se fossero armati, ma hanno fatto irruzione nel negozio 'Follie d'oro', facendo scattare il panico tra i clienti presenti. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Attimi di paura questa mattina, domenica 26 aprile, intorno all'ora di pranzo a San Severo, quando due malviventi a volto coperto e incappucciati - non è chiaro se fossero armati - sono entrati nella galleria del centro commerciale ‘San Severo shopping center’ meglio noto come 'Pianeta’ e hanno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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