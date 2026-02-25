Spacca il naso a un agente nel tentativo di rubare nel centro commerciale era anche un ricercato

Provvidenziale l'intervento di un cittadino che ha aiutato la pattuglia delle Volanti e l'agente ferito a bloccare il malvivente, il Questore: "Voglio conoscerlo per ringraziarlo" Pomeriggio ad alta tensione al centro commerciale “Le Befane” dove un agente della Polizia di Stato è rimasto ferito nel corso di una colluttazione con un malvivente. Tutto è iniziato verso le 16.20 di martedì quando da un negozio di abbigliamento sportivo è partito l'allarme in seguito all'individuazione di un 30enne che aveva cercato di rubare uno zainetto e una felpa. Quando la Volante è arrivata sul posto gli agenti lo hanno preso in consegna ma, al momento di farlo salire in auto, il malvivente ha iniziato a dare in escandescenza e dopo essersi divincolato è riuscito a scappare. Inseguito e raggiunto, all'improvviso il 30enne ha iniziato a prendere a pugni in faccia il capo pattuglia fino a spaccargli il naso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

