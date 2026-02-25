Spacca il naso a un agente nel tentativo di rubare nel centro commerciale era anche un ricercato

Da riminitoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Provvidenziale l'intervento di un cittadino che ha aiutato la pattuglia delle Volanti e l'agente ferito a bloccare il malvivente, il Questore: "Voglio conoscerlo per ringraziarlo" Pomeriggio ad alta tensione al centro commerciale “Le Befane” dove un agente della Polizia di Stato è rimasto ferito nel corso di una colluttazione con un malvivente. Tutto è iniziato verso le 16.20 di martedì quando da un negozio di abbigliamento sportivo è partito l'allarme in seguito all'individuazione di un 30enne che aveva cercato di rubare uno zainetto e una felpa. Quando la Volante è arrivata sul posto gli agenti lo hanno preso in consegna ma, al momento di farlo salire in auto, il malvivente ha iniziato a dare in escandescenza e dopo essersi divincolato è riuscito a scappare. Inseguito e raggiunto, all'improvviso il 30enne ha iniziato a prendere a pugni in faccia il capo pattuglia fino a spaccargli il naso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sorpresi a rubare nel parcheggio del centro commerciale, ladri in fuga presi dalla PoliziaLa polizia ha catturato una coppia di ladri sorpresi a rubare nel parcheggio di un centro commerciale a Mirandola.

Calciomercato Cagliari, Caprile nel mirino di mezza Europa: l’agente rivela il retroscena sul tentativo di un bigElia Caprile, portiere del Cagliari, sta attirando l’interesse di diversi club europei.

Temi più discussi: FERRARA: Detenuto rompe il naso a un agente della penitenziaria; Non vuole entrare in cella, rompe il naso all’agente; Rompe il naso all’agente di turno. Ancora violenza all’Arginone; Alba Parietti rompe il silenzio sui ritocchini: Naso e zigomi sono come da bambina.

spacca il naso aRimini, tenta il furto e spacca il naso al poliziotto: 30enne nei guaiTenta di rubare una felpa e uno zaino in un negozio, prova a scappare e spacca il naso ad un poliziotto. Protagonista della vicenda, avvenuta martedì pomeriggio al negozio Cisalfa alle Befane di ... altarimini.it

L'aperitivo in centro finisce nel sangue: invita un 18enne a casa dopo i drink, lui gli spacca il naso per rubargli il RolexUn invito a casa dopo un aperitivo che si trasforma in un incubo di violenza nel cuore del centro storico. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 18enne romano, già ... leggo.it