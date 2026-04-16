Napoli paura in piazza Medaglie d’Oro | rapinatori barricati nel Crédit Agricole liberati gli ostaggi – I video

A Napoli, in piazza Medaglie d’Oro, si sta svolgendo un intervento dei carabinieri a causa di una rapina in corso presso una filiale del Crédit Agricole. Durante l’evento, alcuni rapinatori si sono barricati all’interno dell’istituto, mentre sono stati liberati gli ostaggi presenti. Sono stati diffusi alcuni video che mostrano l’azione delle forze dell’ordine sul posto. La situazione resta sotto controllo, ma l’intera zona è stata messa in sicurezza.

È in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori si sarebbero barricati nella filiale, dove erano presenti diversi clienti come ostaggi. Secondo quanto si apprende, tre persone avrebbero accusato un malore durante le fasi del sequestro. Per permettere l’uscita in sicurezza dei presenti, i vigili del fuoco hanno aperto un varco in una vetrina della banca, da cui sono stati fatti uscire poco fa tutti gli ostaggi, ora finalmente liberi. Sul posto è stata individuata un’auto con la targa coperta da un cartone, che sembrerebbe essere il mezzo utilizzato dai rapinatori per raggiungere l’istituto di credito.🔗 Leggi su Open.online

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