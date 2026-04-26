Il dibattito sul patto di stabilità ha creato tensioni all’interno della maggioranza di governo. Alcuni esponenti chiedono di mantenere un atteggiamento cauto, mentre altri spingono per una posizione più decisa e duratura nei confronti dell’Unione Europea. La questione ha diviso il centrodestra, con opinioni contrastanti sull’atteggiamento da adottare nei confronti delle regole europee. La discussione resta aperta e senza una decisione definitiva.

IlPatto di stabilitàtornaal centro del dibattito politico italiano, rappresentando il principale punto di confronto all’interno della maggioranza di governo. La questione divide gli schieramenti del centrodestra trachi propende per un approccio prudente e chi spinge per un’ampia revisione, fino a considerare la possibilità di superarlo completamente. A favore di un percorso cauto si è espressoMarco Osnato, responsabileEconomia di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato in una dichiarazione all’ANSAl’importanza di permettere al governo, al Ministero dell’Economia e al Parlamento dilavorare senza interferenze esterne. Per Osnato, il Patto di stabilità deve essere inteso come unostrumento utilee non come un obiettivo in sé, ribadendo quindi una visione pragmatica e in linea con il pensiero della Presidente del Consiglio,Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Patto di stabilità, tensioni in maggioranza: tra prudenza e ipotesi di rottura con Ue

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