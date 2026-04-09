Applausi a Meloni alla Camera lei | È ancora lunga regà Ipotesi rottura patto di stabilità

Durante un intervento alla Camera, la presidente del Consiglio ha ricevuto un lungo applauso da parte della maggioranza, che ha interrotto con una battuta rivolta ai presenti. Poco dopo, ha affrontato il tema della crisi internazionale connessa al conflitto con l’Iran, sottolineando che la strada da percorrere rimane ancora lunga. La discussione si è svolta in un clima di attenzione sulle questioni politiche ed economiche in corso.

“È ancora lunga rega’!”. Con questa battuta Giorgia Meloni ha interrotto il lungo applauso della sua maggioranza durante l’intervento alla Camera dei deputati, tornando poi sul tema della crisi internazionale legata al conflitto con Iran. La presidente del Consiglio ha spiegato che, in caso di ulteriore aggravarsi della situazione, l’ Unione europea dovrebbe valutare una risposta economica straordinaria, simile a quella adottata durante la pandemia. “Se ci sarà una nuova recrudescenza del conflitto – ha dichiarato – dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e strumenti da quella messa in campo durante il COVID-19 ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Applausi a Meloni alla Camera, lei: “È ancora lunga, regà”. Ipotesi rottura patto di stabilità Leggi anche: Meloni frena l’applauso in Aula durante l’iinformativa: “E’ ancora lunga, regà” Leggi anche: Meloni frena l’applauso in Aula durante l’iinformativa: “E’ ancora lunga, regà”. Poi punzecchia le opposizioni Argomenti più discussi: Mazzi ministro del Turismo, tra applausi nel governo e attacchi dalle opposizioni; I semafori di Crosetto e Meloni: Sappiamo dire no a Trump. Il pasticcio Regeni e la proposta a Caravelli per Eni. Meloni incassa l'applauso della maggioranza alla CameraAlla Camera la maggioranza si alza in piedi per applaudire Giorgia Meloni al termine dell'informativa: cosa significa questo gesto politico e come è stato seguito dai media ... notizie.it L'informativa di Meloni alla Camera: «Io non scappo dai problemi, sono abituata a metterci la faccia»(LaPresse) Standing ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso dell'informativa alla Camera sull'azione del ... video.corriere.it Ieri Floris ha animato questo bel siparietto con Di Battista e applausi “spintanei” annessi. Difendono la democrazia da Meloni e lasciano campo libero ai propagandisti di Putin. Senza contraddittorio. Dei veri democratici. P.S. Di Battista ha firmato l’accordo con - facebook.com facebook Gli applausi juventini a De Rossi. Un altro calcio è possibile x.com