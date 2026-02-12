Regione le tensioni in maggioranza Non solo il rinnovo di Arnoldi in Cal nel patto che divide FdI e Forza Italia

Questa settimana il Consiglio regionale ha visto scontrarsi Fratelli d’Italia e Forza Italia. La discussione sulla riconferma di Gianantonio Arnoldi in CAL ha acceso le polemiche, ma non è l’unico motivo dietro le tensioni. In aula si sono sentite accuse e sfide tra i due schieramenti, che ora sembrano andare oltre il semplice rinnovo. La situazione resta calda e potrebbe influenzare l’intera maggioranza.

Dietro allo scontro tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, uno scontro diventato palese martedì in Consiglio regionale, non ci sarebbe solo il caso legato alla riconferma di Gianantonio Arnoldi nel Consiglio d’amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde (CAL). O meglio: la riconferma di Arnoldi starebbe dentro un accordo politico più ampio già raggiunto, e in parte già realizzato, dai segretari regionali dei partiti del centrodestra, ne costituirebbe un tassello. Proprio per questo la resistenza a cambiare le carte in tavola è tanto forte dal richiedere, secondo qualcuno, manifestazioni palesi quale quella di martedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regione, le tensioni in maggioranza. Non solo il rinnovo di Arnoldi in Cal nel patto che divide FdI e Forza Italia Approfondimenti su Arnoldi Cal Cal nel caos: il cda scaduto, i 280mila euro contestati all’ad Arnoldi e la lite Fratelli d’Italia-Forza Italia Milano, 7 febbraio 2026 – Il Consiglio d’amministrazione di Concessioni Autostradali Lombarde è scaduto più di otto mesi fa, ma nessuno ha ancora messo mano al rinnovo. Nomine in Regione, parla Arnoldi: "Ho iniziato a restituire i soldi a Cal anche se sono compensi legittimi. FdI è contro di me? La vivo male" Arnoldi ha iniziato a restituire i soldi a Cal, anche se si tratta di compensi legittimi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Arnoldi Cal Argomenti discussi: Regione, le tensioni in maggioranza. Non solo il rinnovo di Arnoldi in Cal nel patto che divide FdI e Forza Italia; Regione Lombardia, tensioni tra Forza Italia e La Russa: azzurri fuori dall'aula mentre parla l'assessore; Consigli ad alta tensione, Primocanale in diretta da Regione e Comune; REGIONE/TENSIONI IN PUGLIA, ARRIVA UNA PIOGGIA DI RICORSI IN CONSIGLIO. DALLE LITI SULLE CANDIDATURE AL RUOLO DI EMILIANO, UN NUOVO CASO AGITA LA GIUNTA DECARO A OLTRE DUE MESI DAL VOTO. Regione, le tensioni in maggioranza. Non solo il rinnovo di Arnoldi in Cal nel patto che divide FdI e Forza ItaliaDalle partecipate agli appuntamenti elettorali: le indiscrezioni sui motivi della protesta degli azzurri. Il capogruppo meloniano Garavaglia: Ci si confronta nelle sedi opportune, non uscendo dall’Au ... ilgiorno.it Regione Lombardia, tensioni tra Forza Italia e La Russa: azzurri fuori dall'aula mentre parla l'assessoreIl gesto «inaccettabile» risveglia l'aula del Pirellone attorno alle 17. In Consiglio regionale a Milano si parla di sicurezza, le mozioni sul tema sono cinque (quasi tutte del centrodestra, una sola ... milano.corriere.it Elogia Meloni, ignora Salvini e parla spesso di Europa, diritti civili e giustizia: ecco il "programma" della primogenita del fondatore di Forza Italia - facebook.com facebook Figlia di via Tajani continua a ricevere segnali di sfratto dai Berlusconi. Ma resiste con aplomb democristiano. Anche perché Forza Italia è un partito, non un asset patrimoniale. A Marina resta un’unica via... @paolomadron x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.