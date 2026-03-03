C' è solo Forza Italia | lo scarso impegno di Lega e FdI per la campagna referendaria Una ricognizione

Durante la campagna referendaria sulla giustizia, i vertici di Forza Italia hanno affermato che Lega e FdI non si stanno impegnando adeguatamente. Secondo quanto dichiarato, solo il loro partito sta portando avanti attivamente le iniziative legate al referendum, mentre gli altri alleati sembrano dedicarsi a un coinvolgimento limitato. La situazione viene descritta come una mancanza di impegno da parte di Lega e FdI.

Pochi eventi sui territori, scarsa partecipazione dei partiti all'interno dei comitati e campagne social tutt'altro che memorabili. Le diverse strategie messe in campo dalla coalizione di governo riflettono l'attenzione al referendum sulla giustizia. E potrebbe non essere sufficiente per battere il fronte del No alle urne "Gli alleati non si impegnano", è questa l'accusa che viene mossa dai vertici di Forza Italia agli altri partiti del governo per la campagna elettorale del referendum sulla giustizia. Poca esposizione mediatica dei leader e poca partecipazione all'interno dei comitati in giro per l'Italia, vero motore per portare i cittadini alle urne. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Forza Italia Arezzo: calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriereArezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia...

