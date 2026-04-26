Passaporti digitali | arriva la rivoluzione su Google Wallet

Google Wallet ha annunciato l'estensione del supporto ai passaporti digitali in Brasile, Singapore e Taiwan. Questa novità permette agli utenti di conservare e mostrare i documenti di identità direttamente dal proprio smartphone. La funzione si integra con l'app, offrendo un modo più digitale e pratico per gestire i documenti di viaggio. L'aggiornamento è disponibile nelle tre nazioni e riguarda le versioni più recenti dell'app.

? Cosa sapere Google Wallet estende il supporto ai passaporti digitali in Brasile, Singapore e Taiwan.. L'integrazione NFC amplia il servizio già attivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.. Brasile, Singapore e Taiwan accolgono da oggi il supporto ai passaporti su Google Wallet, un’espansione che si aggiunge ai servizi già attivi negli Stati Uniti dal 2024 e nel Regno Unito da un anno. Il team di sviluppatori di Mountain View prosegue l’aggiornamento dei propri ecosistemi digitali, rendendo la gestione dei documenti di viaggio sempre più fluida attraverso l’integrazione nei servizi di pagamento e identità. La novità permette agli utenti di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Passaporti digitali: arriva la rivoluzione su Google Wallet Notizie correlate Documenti digitali per i minorenni: arriva l’It Wallet con 200 fileUn nuovo emendamento inserito nel decreto Pnrr estende l’utilizzo dell’app It Wallet anche ai cittadini minorenni, ampliando le possibilità di... Google Maps: la rivoluzione 3D arriva in ItaliaGoogle sta per lanciare una trasformazione radicale della sua applicazione di navigazione, puntando su una nuova modalità chiamata Navigazione... Altri aggiornamenti Si parla di: Google Wallet trasforma il tuo smartphone in un tabellone partenze: al via il tracciamento dei voli in tempo reale. Google Wallet amplia il supporto ai passaportiGoogle Wallet ha introdotto il supporto ai passaporti in tre nuovi Paesi, che si vanno così da aggiungere agli Stati Uniti e al Regno Unito ... tuttoandroid.net Google Wallet: i documenti digitali sbarcano negli USA, ma da noi?La rivoluzione digitale dei documenti d'identità negli Stati Uniti sta prendendo forma attraverso un'integrazione graduale ma costante con Google Wallet, l'applicazione di pagamenti digitali di ... tomshw.it