Google Maps | la rivoluzione 3D arriva in Italia

Google Maps introdurrà in Italia una nuova funzione chiamata Navigazione immersiva, che offrirà una visualizzazione 3D più dettagliata delle strade e dell’ambiente circostante. La novità rappresenta un aggiornamento importante per l’app di navigazione, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti. La funzione sarà disponibile a breve e mira a rendere più realistica la percezione delle rotte e delle aree urbane.

Google sta per lanciare una trasformazione radicale della sua applicazione di navigazione, puntando su una nuova modalità chiamata Navigazione immersiva. Questa innovazione, già attiva negli Stati Uniti, arriverà progressivamente anche in Italia nelle prossime settimane, offrendo una rappresentazione tridimensionale che include edifici e segnali stradali. L’obiettivo è rendere gli spostamenti urbani più intuitivi grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. L’impatto concreto sul tessuto produttivo italiano. La diffusione di questa tecnologia non è solo un aggiornamento estetico, ma risponde a una necessità reale del mercato dei trasporti nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Maps: la rivoluzione 3D arriva in Italia Articoli correlati Google Maps si rinnova con Gemini AI: Ask Maps e navigazione immersiva in 3DGoogle Maps entra in una nuova fase evolutiva grazie all’integrazione dei modelli di intelligenza artificiale Gemini AI sviluppati da Google. Google Maps, arriva il più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni. Ai, 3D e ricerche: quando e cosa cambiaGoogle Maps si prepara a una delle trasformazioni più importanti della sua storia recente. Contenuti utili per approfondire Google Maps Temi più discussi: Anche Google maps è sempre più AI: arriva Ask maps, la funzione per parlare con l'app di navigazione; Google Maps, arriva il più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni; Rivoluzione per Google Maps, arriva il super aggiornamento: cosa cambia e cos'è Ask Maps; Google Maps, arriva il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni: dai parcheggi alla navigazione in 3D, tutte le novità. Rivoluzione Google Maps: mappe 3D e assistente AI nell’update più importante del decennioMappe tridimensionali immersive e assistente AI Gemini: scopri come Google Maps rivoluziona la navigazione con l'aggiornamento del decennio. nextme.it Arriva uno dei più grandi cambiamenti per Google Maps grazie all'AIGoogle Maps integra Gemini e introduce Ask Maps e Immersive Navigation per ricerche più smart e guida più intuitiva. Scopri cosa cambia. libero.it Nuovo Google Maps con mappe 3D e intelligenza artificiale: tutte le novità In arrivo il più grande aggiornamento degli ultimi dieci anni facebook Google Maps cambia volto con il più grande aggiornamento degli ultimi 10 anni: arriva la navigazione immersiva e l’aiuto dell’AI x.com