Un emendamento al decreto Pnrr permette ai cittadini minorenni di utilizzare l’app It Wallet, che ora può contenere fino a 200 file digitali. Questa novità consente ai giovani di gestire in modo più semplice e digitale i propri documenti personali. La misura mira ad ampliare le funzioni dell’app, già in uso per altri utenti, estendendone l’utilizzo anche ai minori di età. La novità entrerà in vigore con l’approvazione ufficiale del testo.

Un nuovo emendamento inserito nel decreto Pnrr estende l’utilizzo dell’app It Wallet anche ai cittadini minorenni, ampliando le possibilità di gestione digitale dei documenti personali. La misura prevede che, nei prossimi mesi, le diverse amministrazioni pubbliche debbano avviare un processo di adeguamento tecnico per rendere i propri servizi pienamente integrabili e accessibili tramite la piattaforma AppIO, che permetterà di ospitare fino a 200 tipologie differenti di documenti nel portafoglio digitale. L’integrazione digitale tra amministrazioni e cittadinanza. La transizione verso un ecosistema documentale unificato si farà più intensa con l’apertura del portafoglio digitale alle fasce d’età più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Documenti digitali per i minorenni: arriva l’It Wallet con 200 file

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