parlarne tra amici intorno a un comodino

Durante un incontro a Voices, si è discusso se il decalogo dei lettori di Daniel Pennac rimane rilevante oggi. L'evento ha visto la partecipazione di vari appassionati, che hanno condiviso opinioni e riflessioni sull’uso dei libri e sulla lettura. Alcuni hanno sottolineato come i consigli di Pennac siano ancora utili, mentre altri hanno evidenziato cambiamenti nelle abitudini di lettura rispetto al passato.

Il decalogo dei lettori di Daniel Pennac è ancora attuale? Ne abbiamo parlato live da Voices, insieme a Daria Bignardi, Silvia Righini e Stefano Sgambati Il decalogo fa parte del saggio Come un romanzo, firmato da Daniel Pennac e pubblicato nell’edizione originale francese nel 1992. In questo libro Pennac propone un metodo per avvicinare gli adolescenti alla lettura, basato sull’idea che sia necessario far scoprire ai ragazzi che leggere romanzi è un piacere, più che un dovere. Il decalogo dei diritti del lettore è il manifesto di questo metodo e comprende: Abbiamo letto una storia che parla di morale e macchine e uno dei romanzi per adulti...🔗 Leggi su Ilpost.it

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