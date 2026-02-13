Perché è finita tra Andrea Pezzi e l’ex Cristiana Capotondi | Fatico a parlarne ancora oggi

Cristiana Capotondi si confessa ancora scossa dalla rottura con Andrea Pezzi. La causa? le incomprensioni e il peso di un rapporto durato anni. La attrice rivela di faticare a parlarne, ancora oggi, con un’ombra di dolore negli occhi. Ricorda con nostalgia quei momenti, soprattutto il giorno dell’annuncio, ottobre 2022. La loro storia, lunga e intensa, si era sgretolata tra silenzi e parole non dette. Un addio che lascia tracce profonde, come un ricordo ancora vivo.

Era l’ottobre 2022 quando Cristiana Capotondi annunciava la separazione dal compagno Andrea Pezzi. Insieme da tanti anni, il compagno di una vita che in quella fase ha rappresentato tanto. A distanza di tanto tempo, Pezzi non ha dimenticato quanto sia stata importante quella relazione, non solo per una questione di durata ma anche, se non soprattutto, per quello che ha rappresentato. I due sono stati insieme ben quindici anni, un colpo di fulmine che li ha portati ad innamorarsi perdutamente l’uno dell’altra passando tanto tempo insieme. Andrea Pezzi è un conduttore e DJ che ha lavorato anche per MTV negli stessi anni in cui lei era all’apice del successo con Notte prima degli esami. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Andrea Pezzi ha presentato il suo nuovo libro durante una serata che ha riunito anche Claudia Pandolfi e Cristiana Capotondi.

Andrea Pezzi rompe il silenzio sulla sua storia con Cristiana Capotondi.

