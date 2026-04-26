Parcheggia nel piazzale del supermercato fa la spesa e dopo quattro mesi le arriva una multa di 95 euro
Un automobilista parcheggia nel piazzale di un supermercato, fa la spesa e lascia l’auto per alcuni minuti. Dopo circa quattro mesi riceve una raccomandata indirizzata a casa, firmata da uno studio legale, con una richiesta di pagamento di 95 euro. La comunicazione indica che la multa deriva da una sosta oltre il limite consentito e che il costo comprende anche spese di gestione e contributo spese legali.
Una sosta di pochi minuti oltre il limite, una telecamera che legge la targa, e una raccomandata che arriva a casa dopo quattro mesi, firmata da uno studio legale, con una richiesta di pagamento che parte da 30 euro e arriva a 95 euro aggiungendo "spese di gestione" e "contributo spese legali".🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Vigilante fa la spesa gratis per mesi nel supermercato in cui lavora sfruttando le sue mansioni: denunciato
Firenze | Due anni fa il crollo nel cantiere Esselunga, la vedova di Luigi Coclite: "No al supermercato. Dopo cinque morti non farei la spesa lì"Sotto una pioggia battente, nel grigio del cielo e dello scheletro di cemento che resta in via Mariti, ieri, lunedì 16 febbraio, si è tenuta la...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Parcheggia nel piazzale del supermercato, fa la spesa e dopo quattro mesi le arriva una multa di 95 euro; Roma riparte dai parcheggi: entro il 2027 oltre 10mila nuovi posti auto; Piazza De Orchi, nuovi stalli per moto al posto dei parcheggi residenti; Parcheggi, ecco il piano del Campidoglio: Entro il 2027 avremo 10mila posti auto in più.
Incendio doloso al rivenditore. A fuoco due automobili parcheggiate nel piazzaleErano le 20 di sera circa quando ieri lungo via Popilia una vampata ha squarciato il buio della sera con l’incendio di una vecchia Ford parcheggiata nel piazzale del rivenditore di auto usate ... ilrestodelcarlino.it
Piazza Lante, la giungla delle auto che intrappola i bus: dal municipio un piano per fermare il caosL'area centrale della piazza è da tempo assediata dalla sosta selvaggia, che complica anche il percorso dei mezzi pubblici. Il consiglio municipale ha approvato una risoluzione per cercare di mettere ... romatoday.it
Brutta sorpresa per chi parcheggia a ridosso dell'Auditorium Parco della Musica - facebook.com facebook