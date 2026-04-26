Parcheggia nel piazzale del supermercato fa la spesa e dopo quattro mesi le arriva una multa di 95 euro

Un automobilista parcheggia nel piazzale di un supermercato, fa la spesa e lascia l’auto per alcuni minuti. Dopo circa quattro mesi riceve una raccomandata indirizzata a casa, firmata da uno studio legale, con una richiesta di pagamento di 95 euro. La comunicazione indica che la multa deriva da una sosta oltre il limite consentito e che il costo comprende anche spese di gestione e contributo spese legali.