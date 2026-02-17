Firenze | Due anni fa il crollo nel cantiere Esselunga la vedova di Luigi Coclite | No al supermercato Dopo cinque morti non farei la spesa lì

Luigi Coclite ha perso la vita due anni fa nell’incidente avvenuto nel cantiere dell’Esselunga di Firenze, e sua vedova non entra più nel supermercato. La donna ha deciso di non fare più la spesa lì, dopo aver assistito al crollo che ha causato la morte di cinque operai. Ieri, sotto una pioggia battente e tra i resti del cantiere abbandonato in via Mariti, si è svolta una cerimonia di commemorazione per ricordare le vittime.

Sotto una pioggia battente, nel grigio del cielo e dello scheletro di cemento che resta in via Mariti, ieri, lunedì 16 febbraio, si è tenuta la cerimonia di ricordo dei cinque operai morti due anni fa sul cantiere per la costruzione di una nuova Esselunga. Oggi resta una targa a ricordare i loro nomi: Luigi Coclite di 59 anni residente a Vicarello, Mohammed El Farhane di 24, Taoufik Haidar di 45, Bouzekri Rahimi di 56, Mohamed Toukabri di 54."Una ferita ancora aperta" ha ricordato la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Tra i presenti, come riportato da FirenzeToday, anche vedova di Coclite, Simona Mattolini, arrivata con la figlia da Collesalvetti per ricordare il marito ed i quattro compagni morti: "Con la chiusura delle indagini c'è stato un bel cambiamento, siamo più tranquilli.