Tra le città di dimensioni simili in Italia, Città di Castello è probabilmente quella che offre il maggior numero di parcheggi gratuiti nel centro storico. Recentemente, il Comune ha annunciato di aver raggiunto un nuovo record in questa gestione, con più aree senza costi di sosta rispetto ad altre città italiane di eguale dimensione. Questa scelta ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, che spesso si trovano a usufruire di spazi gratuiti per parcheggiare.

Tra le città di pari dimensioni in Italia, Città di Castello è probabilmente quella che ha il maggior numero di parcheggi gratuiti attorno al centro storico! Parliamo di migliaia, a fronte di 200 stalli a pagamento: un mosaico al quale abbiamo aggiunto di recente il parcheggio dell’ex scuola Garibaldi, che ha trasformato un’area in degrado in una zona funzionale con 92 posti auto gratuiti, soluzione comunicata anche alle associazioni dei commercianti": il dibattito attorno alla disponibilità di posti auto in città è tornato d’attualità dopo l’attivazione della Ztl in centro. A fare il punto sulla dotazione tifernate di sosta gratis è stato il sindaco Luca Secondi nel recente consiglio comunale su sollecitazione del consigliere di maggioranza Claudio Serafini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggi gratuiti in pieno centro: "Adesso il record lo abbiamo noi"

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