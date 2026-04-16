Mercoledì mattina alle 10.10, un cittadino ha aperto un’applicazione sul telefono per verificare i posti liberi nel centro di Lecco. Secondo i dati visualizzati, ci sarebbero centinaia di spazi disponibili per il parcheggio, con numeri aggiornati in tempo reale. La situazione dei parcheggi pubblici nel centro cittadino sembra quindi essere favorevole in questa fascia oraria.

Mercoledì mattina, alle 10.10, Mauro Gattinoni ha aperto l'app sul telefono e ha cominciato a contare. Fuori, Lecco era in una versione feriale abbastanza affollata: un giorno feriale di metà settimana, scuole e uffici al lavoro, il mercato settimanale a fare da magnete nel cuore del centro.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Parcheggi a Roma, arrivano i sensori smart per monitorare i posti liberi: ecco doveA Roma arrivano sensori smart nei parcheggi: dati in tempo reale per trovare posti liberi più facilmente e ridurre traffico e caos.

Masini, Valdarno centro: centinaia di firme per chiedere parcheggi a LevaneArezzo, 5 febbraio 2026 – Masini, Valdarno centro: centinaia di firme per chiedere parcheggi a Levane.

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Parcheggi a Lecco: Centinaia di posti liberi in centro, lo dice l'app; Parcheggi a Lecco: la mappa degli incassi; Lario, subito tutto esaurito . Alla prima uscita è già caos. Assalto in attesa dell’austerity; Lecco: partiti i lavori alla ex Deutsche Bank, riaperta dopo 14 anni. Le immagini.

Bologna, vandalizzate centinaia di auto parcheggiate in strada. Il Comune risarcisce i 495 proprietari con due bandi da 80mila euroErano questi i tempi in cui, esattamente un anno fa, si registrava «un tasso di vandalismo alle auto superiore a quello degli anni precedenti» riprendendo le parole dell’assessora comunale alla ... corrieredibologna.corriere.it

La presenza di Genova 'sul tubo' è sempre più forte grazie a content creator e artisti che collezionano centinaia di migliaia di iscritti - facebook.com facebook

Solo nella settimana di Pasqua sono morti in mare centinaia di esseri umani. 180 persone in sette giorni, e non fanno più notizia. Siamo andati in un posto dove non sentiamo nemmeno più il bisogno di pulirci la coscienza con un discorso accorato x.com