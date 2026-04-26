Paracadutista si schianta sul Medale | è salvo

Domenica mattina a Lecco si è verificato un incidente con un paracadutista che, durante un volo, ha avuto un atterraggio anomalo sulla parete del Medale. L'allarme è stato dato alle 9, e la centrale operativa di emergenza ha inviato un elisoccorso per i soccorsi. Il paracadutista è riuscito a salvarsi, finendo tra la vegetazione che si trova nella zona. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Domenica mattina di apprensione sopra Lecco. Alle 9 del 26 aprile la centrale operativa di Areu ha fatto alzare in volo l'elisoccorso verso il Medale, la grande parete calcarea che domina Lecco da nord-est: un paracadutista era sceso in modo anomalo, finendo tra la vegetazione che si trova sulla.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone di uno stadio in VirginiaUn paracadutista si è schiantato contro il tabellone del Lane Stadium, stadio di football americano universitario a Blacksburg, che ospita le partite... Una tragedia sfiorata tra le case: l’ultraleggero che si schianta, pilota in salvo. Tanta pauraPistoia, 23 febbraio 2026 – Tragedia sfiorata nella mattina di domenica 22 febbraio quando un aereo ultraleggero dell’aviosuperficie ’I pinguini’ di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone segnapunti prima del match di Virginia Tech; Paracadutista si schianta contro il tabellone elettronico di uno stadio in Virginia; Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone di uno stadio in Virginia; USA, paracadutista si schianta contro tabellone allo stadio. Paracadutista si schianta sul Medale: è salvoAtterraggio anomalo su una delle pareti rocciose più conosciute di Lecco. L'elicottero di Areu sorvola la verticale di calcare mentre squadre SAF e soccorso alpino operano sul terreno. leccotoday.it USA, paracadutista si schianta contro tabellone allo stadioUn paracadutista è rimasto impigliato nel tabellone elettronico dello stadio della Virginia Tech durante un evento sportivo. I soccorritori lo hanno raggiunto con una scala aerea: illeso. tg24.sky.it Bagnolo Cremasco. Guerra d’Africa: diario di un paracadutista - facebook.com facebook Usa, l'entrata ad effetto è un disastro: il paracadutista atterra sul cartellone segnapunti x.com