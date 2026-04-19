Usa paracadutista si schianta contro il tabellone di uno stadio in Virginia

Da lapresse.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paracadutista ha perso il controllo durante un lancio e si è schiantato contro il tabellone del Lane Stadium, uno stadio di football universitario situato a Blacksburg. L'incidente è avvenuto durante un evento sportivo che coinvolgeva la squadra dei Virginia Tech Hokies. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni del paracadutista.

Un paracadutista si è schiantato contro il tabellone del Lane Stadium, stadio di football americano universitario a Blacksburg, che ospita le partite dei Virginia Tech Hokies. Le autorità hanno dichiarato che l’uomo (di cui non è stato reso noto il nome) “è stato messo in sicurezza ed è attualmente in condizioni stabili“. L’incidente ha quindi ritardato l’inizio del match. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Paracadutista si schianta contro il tabellone elettronico di uno stadio in Virginia

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