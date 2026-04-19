Usa paracadutista si schianta contro il tabellone di uno stadio in Virginia

Un paracadutista ha perso il controllo durante un lancio e si è schiantato contro il tabellone del Lane Stadium, uno stadio di football universitario situato a Blacksburg. L'incidente è avvenuto durante un evento sportivo che coinvolgeva la squadra dei Virginia Tech Hokies. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sulle condizioni del paracadutista.

Un paracadutista si è schiantato contro il tabellone del Lane Stadium, stadio di football americano universitario a Blacksburg, che ospita le partite dei Virginia Tech Hokies. Le autorità hanno dichiarato che l’uomo (di cui non è stato reso noto il nome) “è stato messo in sicurezza ed è attualmente in condizioni stabili“. L’incidente ha quindi ritardato l’inizio del match. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone di uno stadio in Virginia Paracadutista si schianta contro il tabellone elettronico di uno stadio in Virginia Notizie correlate Tram deraglia e si schianta contro un ristorante, il racconto di un dipendente: “Uno scenario di guerra”"Sembrava un terremoto: tremava tutto", ha riferito un dipendente del ristorante che è stato distrutto dal tram che è deragliato a Milano lo scorso... Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Contenuti e approfondimenti Si parla di: Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone segnapunti prima del match di Virginia Tech. Usa, paracadutista si schianta contro il tabellone di uno stadio in VirginiaUn paracadutista si è schiantato contro il tabellone del Lane Stadium, stadio di football americano universitario a Blacksburg, che ospita le partite dei Virginia Tech Hokies. Le autorità hanno ... lapresse.it USA, paracadutista si schianta contro tabellone allo stadioUn paracadutista è rimasto impigliato nel tabellone elettronico dello stadio della Virginia Tech durante un evento sportivo. I soccorritori lo hanno raggiunto con una scala aerea: illeso. tg24.sky.it