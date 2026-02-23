Una tragedia sfiorata tra le case | l’ultraleggero che si schianta pilota in salvo Tanta paura

Un ultraleggero che si schianta in un campo tra Pistoia e Valenzatico, causando grande spavento, è stato la causa di un incidente che poteva avere conseguenze più gravi. Il pilota, che ha perso quota improvvisamente, è riuscito a uscire dall’aereo e a mettersi in salvo. La macchina vola a bassa quota tra le case e i terreni coltivati, creando un grande sussulto tra i residenti. La situazione rimane sotto controllo mentre si attende la ricostruzione dei fatti.

Pistoia, 23 febbraio 2026 – Tragedia sfiorata nella mattina di domenica 22 febbraio quando un aereo ultraleggero dell’aviosuperficie ’I pinguini’ di Santonuovo dopo aver perso quota è precipitato in un campo nella zona tra Pistoia e Valenzatico, in un’area dove oltre a molti terreni coltivati ci sono anche abitazioni. Grazie alla sua prontezza nel gestire la situazione, il pilota, unica persona a bordo, è riuscito a svolgere una manovra di atterraggio d’emergenza che gli ha permesso di cercare una superficie di atterraggio piana e senza edifici. La fine del volo è avvenuta in un vivaio tra via Vecchia Fiorentina e via Nella, dove l’aereo ha ’sdraiato’ una serie di piante in vaso, e fortunatamente il pilota è potuto scendere dall’aereo con le proprie gambe illeso e limitando anche l’entità dei danni al velivolo e alle piante, che hanno probabilmente contribuito ad attutire l’impatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Benevento, elicottero ultraleggero precipita e si schianta: morto un imprenditore, pilota gravissimoUn elicottero ultraleggero si è schiantato ieri pomeriggio a Benevento, in contrada Olivola.

Camion si sfrena e si schianta contro un palazzo: tragedia sfiorata durante alcuni lavoriNella giornata del 19 gennaio 2026, a Siena, un camion con cestello coinvolto in lavori edilizi si è improvvisamente sfrenato, finendo contro un edificio nel centro storico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Una tragedia sfiorata tra le case: l’ultraleggero che si schianta, pilota in salvo. Tanta paura; Tragedia sfiorata: un boato e poi la valanga investe i binari, provocando il deragliamento del treno. Cinque feriti, uno trasportato in ospedale; Crolla parte del balcone di un palazzo nella piazza della festa: tragedia sfiorata; Tunnel, tragedia sfiorata: salvati pochi secondi prima dello schianto del camion.

Poggi, tragedia sfiorata. Crolla la rete del cantiere . Bimba ferita alla testaIl Comune informato del pericolo in una riunione tenutasi l’8 gennaio. La rabbia della mamma: Ci siamo fidati. Ora sono pronta a denunciare. lanazione.it

Caduta di calcinacci in via San Carlo, tragedia sfiorataCaduta di calcinacci in via San Carlo: due donne ferite lievemente vicino al Teatro San Carlo. Tragedia sfiorata nel centro di Napoli. stylo24.it

10 Febbraio - Giorno del Ricordo La tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo giuliano-dalmata rappresentano due ferite profonde e incancellabili della nostra storia. Nel Giorno del Ricordo, il Comune di Polverara rende omaggio alle vittime di tanta violenz - facebook.com facebook