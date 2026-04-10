paperino san giorgio a caccia della promozione

Il Paperino San Giorgio guida la classifica con 61 punti e mira a ottenere la promozione diretta il prima possibile. La squadra cerca di assicurarsi la qualificazione matematica, puntando anche a vincere sia il campionato che la coppa. Questa stagione è stata segnata dall’eliminazione nel torneo delle vincitrici di coppa, ma ora l’obiettivo principale è consolidare la leadership in campionato.

Il Paperino San Giorgio primo della classe, a 61 punti, vuole conquistare quanto prima la certezza matematica della promozione diretta, centrando il "double" campionato – coppa e riscattando l’eliminazione dal torneo delle vincitrici di coppa. Dall’altra parte, la coppia San Giusto – Las Vegas, che occupa la seconda posizione a quota 55, non ha ancora rinunciato ai sogni di gloria e non lo farà se non dopo esser stata "condannata" eventualmente dalla matematica. Questa la situazione di classifica del campionato di Terza Categoria, con il ventiseiesimo turno ormai alle porte. Si comincia domani, con il pomeriggio del sabato che vedrà disputare sei delle otto gare in programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La Coppa al Paperino San Giorgio. San Giusto, degno rivale in finalePaperino San Giorgio 2 San Giusto 1 PAPERINO SAN GIORGIO:Grassi, Betti, Tassi (85’ Mallimaci) Marchetti, Rondelli, Todisco, Sanzo, De Ieso, Perna...

Coppa, bene San Giusto e Paperino San GiorgioPaperino San Giorgio e San Giusto, rispettivamente prima e seconda forza del campionato di Terza Categoria, non hanno "steccato" nemmeno in Coppa...

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Paperino San Giorgio. Un pari in extremisNel recupero contro il Prato Nord U21, giocato due giorni fa a San Piero a Ponti, un Paperino San Giorgio meno brillante del solito ha pareggiato (2-2) grazie alle reti di Perna e Todisco, evitando la ... lanazione.it

COPPA & PIZZA Stasera appuntamento da non perdere! Venerdì 3 aprile, ore 20.00, circolo di Paperino (via dell’Alloro 14 - Prato). Una serata aperta a tutti per rivivere insieme le emozioni di Coppa “Faggi”, con la proiezione della storica finale v - facebook.com facebook