Papasidero la sfida di Luca Oliva | ecco il programma di Si Amo

Luca Oliva ha presentato la lista civica Si Amo in vista delle prossime elezioni comunali a Papasidero. Nel suo programma, sono stati indicati interventi mirati al potenziamento dei servizi locali e alla promozione dello sviluppo del centro storico. La lista si propone di rafforzare le infrastrutture e migliorare la qualità della vita dei cittadini nel borgo calabrese. La presentazione ufficiale si è svolta nei giorni scorsi alla presenza dei candidati e dei rappresentanti della comunità.

? Cosa sapere Luca Oliva presenta la lista civica Si Amo per le elezioni di Papasidero.. Il programma punta al miglioramento dei servizi e allo sviluppo del borgo calabrese.. Luca Oliva guida la sfida della lista civica Si Amo Papasidero per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, presentando una compagine di candidati al Consiglio Comunale pronta a intervenire sul destino del borgo calabrese. Tra i vicoli che respirano storia, la proposta politica si concretizza con un gruppo eterogeneo composto da uomini e donne del territorio, tutti accomunati dal desiderio di servire la comunità con serietà. La squadra che accompagnerà Oliva verso...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papasidero, la sfida di Luca Oliva: ecco il programma di Si Amo Notizie correlate De Luca parla da candidato sindaco: "Ecco il programma per rilanciare Salerno"Per la prima volta dallo scioglimento del consiglio comunale, l'ex governatore dedica buona parte della sua diretta social a parlare delle sue... Leggi anche: De Luca parla da candidato a sindaco: ecco i 4 punti del programma