De Luca parla da candidato a sindaco | ecco i 4 punti del programma

Vincenzo De Luca ha annunciato i quattro punti principali del suo programma, spiegando che vuole recuperare il controllo su molte questioni della città. La sua dichiarazione arriva mentre si prepara ufficialmente a candidarsi a sindaco di Salerno. De Luca ha sottolineato l’importanza di intervenire subito su problemi concreti, come il traffico e i servizi pubblici, e ha promesso di mettere al centro dell’attenzione le esigenze dei cittadini. La sua presa di posizione si è fatta più forte, anche grazie a un incontro settimanale che ormai tiene da tempo per condividere idee e progetti.

Tempo di lettura: 3 minuti "Bisogna riprendere in mano un po' tutto". Parla un po' da candidato a Sindaco, ma anche da presidente della provincia in pectore Vincenzo De luca che nello spazio settimanale ormai diventato un appuntamento per esprimere le sue considerazioni su una serie di temi per la prima volta esce completamente allo scoperto ed illustra quelli che molto probabilmente saranno i temi centrali della sua campagna elettorale per le amministrative nella città di Salerno. Un'agenda che tocca più punti dalla situazione in cui versa la costa della zona orientale e di Torrione all'impiantistica sportiva ma non solo.