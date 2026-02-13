De Luca parla da candidato sindaco | Ecco il programma per rilanciare Salerno

Vincenzo De Luca ha annunciato il suo programma per candidarsi a sindaco di Salerno, dopo che il consiglio comunale si è sciolto a causa delle dimissioni di Enzo Napoli. Durante una diretta, ha spiegato le sue idee per rilanciare la città e ha illustrato le prime misure che intende adottare. De Luca ha anche sottolineato l’importanza di coinvolgere i cittadini nelle decisioni e ha promesso interventi concreti per migliorare i servizi pubblici.

Per la prima volta dallo scioglimento del consiglio comunale, l'ex governatore dedica buona parte della sua diretta social a parlare delle sue priorità per il capoluogo De Luca ha annunciato: "Vorrei dedicarmi alla definizione di un programma di investimenti per Salerno e provincia. Sono quattro gli obiettivi: sicurezza, lavoro, ambiente e politiche sociali. Sto lavorando per il rilancio del nostro territorio". Poi è entrato nei dettagli a partire dalla sicurezza: "Sarà necessario attivare, come ho già annunciato, un reparto specializzato della polizia municipale contro la micro-criminalità, una delle prime decisioni nei prossimi mesi sarà questa".