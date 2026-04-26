Papardo i sindacati attaccano il management | dossier contro le falle

I sindacati hanno consegnato alla Sesta Commissione Ars un dossier che segnala criticità all’interno dell’ospedale Papardo di Messina. Il documento elenca alcune problematiche e carenze riscontrate nella struttura, senza specificare dettagli ulteriori. La consegna si inserisce nel quadro di un confronto tra rappresentanti dei lavoratori e le autorità sanitarie sulla gestione e le condizioni dell’ospedale.

? Cosa sapere I sindacati consegnano un dossier alla Sesta Commissione Ars sulle falle del Papardo di Messina.. La vacanza della direzione sanitaria e i limiti di budget compromettono la stabilità operativa.. La Fp Cgil ha consegnato un dossier documentale alla Sesta Commissione dell’Ars per denunciare le falle gestionali dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, aprendo una nuova fase di confronto dopo l’incontro con il management avvenuto su impulso della politica regionale. Il documento depositato dai sindacati serve a validare le criticità già segnalate in precedenza. L’audizione presso la commissione parlamentare siciliana ha la partecipazione di diverse sigle: Fp Cgil, AAROI-EMAC, Uil Fpl, Cisl Medici e Fvm.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papardo, i sindacati attaccano il management: dossier contro le falle Notizie correlate Ospedale Papardo, dossier della Fp Cgil su criticità e osservazioniProsegue con determinazione l'impegno sindacale per il futuro dell'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina. Elicotteri Usa sulle Madonie, sindacati e opposizioni all'Ars attaccano il governo regionale: "Fatto gravissimo, chiarisca"Movimento 5 Stelle, Pd e Cgil accendono i riflettori sull'esercitazione dell'US Navy a Piano Catarineci, in pieno Unesco Global Geopark.