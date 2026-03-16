Elicotteri Usa sulle Madonie sindacati e opposizioni all' Ars attaccano il governo regionale | Fatto gravissimo chiarisca

Da palermotoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due elicotteri militari statunitensi sono atterrati nel parco delle Madonie, scatenando reazioni da parte di sindacati e opposizioni all'Assemblea Regionale Siciliana. I rappresentanti delle sigle sindacali e i gruppi di opposizione hanno criticato l’evento, chiedendo spiegazioni al governo regionale sulla presenza degli elicotteri nel territorio. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e politico.

Movimento 5 Stelle, Pd e Cgil accendono i riflettori sull'esercitazione dell'US Navy a Piano Catarineci, in pieno Unesco Global Geopark. "Schifani venga in Aula a riferire con urgenza". Nel centrodestra parla Figuccia (Lega): "Pieno sostegno alle strategie militari di difesa del nostro Paese, ma i sindaci dei territori interessati dovevano essere informati" Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano, nel parco delle Madonie, in Sicilia. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, parla di "fatto gravissimo che può essere motivato come estrema ratio solo da ragioni di tipo emergenziale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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