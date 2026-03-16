Elicotteri Usa sulle Madonie sindacati e opposizioni all' Ars attaccano il governo regionale | Fatto gravissimo chiarisca

Due elicotteri militari statunitensi sono atterrati nel parco delle Madonie, scatenando reazioni da parte di sindacati e opposizioni all'Assemblea Regionale Siciliana. I rappresentanti delle sigle sindacali e i gruppi di opposizione hanno criticato l’evento, chiedendo spiegazioni al governo regionale sulla presenza degli elicotteri nel territorio. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico e politico.

Movimento 5 Stelle, Pd e Cgil accendono i riflettori sull'esercitazione dell'US Navy a Piano Catarineci, in pieno Unesco Global Geopark. "Schifani venga in Aula a riferire con urgenza". Nel centrodestra parla Figuccia (Lega): "Pieno sostegno alle strategie militari di difesa del nostro Paese, ma i sindaci dei territori interessati dovevano essere informati" Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano, nel parco delle Madonie, in Sicilia. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, parla di "fatto gravissimo che può essere motivato come estrema ratio solo da ragioni di tipo emergenziale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: “Gravissimo, Schifani riferisca all’Ars”(Adnkronos) – Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano, nel parco delle Madonie, in Sicilia. Leggi anche: “Vergogna nazionale”. “Il governo butta i soldi mentre taglia sulla sanità”. Le opposizioni attaccano l’esecutivo sulle spese per le forze dell’ordine in Albania Tutto quello che riguarda Elicotteri Usa sulle Madonie sindacati... Temi più discussi: Due elicotteri americani atterrano nel Parco delle Madonie: scatta la protesta; Elicotteri Usa atterrati nel Parco delle Madonie in Sicilia, le foto nell'area protetta: protesta dei sindaci; Elicotteri Usa sulle Madonie, allarme per atterraggi a Piano Catarineci: sindaci e parco chiedono chiarimenti; Elicotteri militari americani nelle Madonie, scoppia il caso: La Sicilia non diventi una portaerei. Elicotteri Usa sulle Madonie, M5S: Gravissimo, Schifani riferisca all’Ars(Adnkronos) - Polemiche e riflettori accesi sull'atterraggio di due elicotteri militari dell’esercito americano, nel parco delle Madonie, in Sicilia. Il ... vicenzareport.it Elicotteri militari USA atterrano sulle Madonie: polemica politica e interrogazioni all’ARSDue elicotteri militari della U.S. Navy sono atterrati nel cuore del Parco delle Madonie, suscitando la dura reazione degli amministratori locali. I velivoli sarebbero scesi a Piano Catarineci, un’are ... strettoweb.com Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. x.com Divampano le polemiche dopo la notizia della presenza di elicotteri Usa sulle Madonie, in Sicilia, documentata da alcune immagini, che ha creato preoccupazione tra gli amministratori dei territori che ricadono nell’area in provincia di Palermo. - facebook.com facebook