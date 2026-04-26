Papa Leone XIV | il monito sul nucleare e il saccheggio delle risorse

Durante la celebrazione della messa della Regina Coeli, il Papa Leone XIV ha espresso un forte monito sul tema del nucleare e sullo sfruttamento delle risorse naturali. Ha sottolineato come il saccheggio delle risorse rappresenti una minaccia per l’ambiente e le future generazioni. Il Papa ha richiamato l’attenzione sulla responsabilità degli Stati e delle imprese nel rispetto della natura e sulla necessità di un uso più sostenibile delle risorse.

? Cosa sapere Papa Leone XIV denuncia il saccheggio delle risorse durante la celebrazione Regina Coeli.. Il monito si intreccia con il quarantesimo anniversario del disastro di Chernobyl.. Durante la celebrazione del Regina Coeli, Leone XIV ha lanciato un durissimo monito contro chi sottrae le risorse del pianeta attraverso conflitti cruenti, privando l’umanità della possibilità di vivere in serenità e pace. Il Pontefice ha utilizzato una terminologia estremamente severa per descrivere coloro che alimentano il male e saccheggiano la terra, sottolineando come tali azioni compromettano direttamente il domani delle generazioni future. Il monito tecnologico tra memoria storica e gestione dell’atomo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa Leone XIV: il monito sul nucleare e il saccheggio delle risorse Notizie correlate Guerra, il monito di Papa Leone XIV: “Nessuno può usare dio per giustificarla”Un messaggio forte, scandito da parole nette contro ogni forma di violenza e guerra. Il monito del Pentagono a Leone XIV e la frattura tra il Papa e gli UsaPapa Leone XIV è stato “intimidito” dal Pentagono e dall’amministrazione Usa di Donald Trump? Le discussioni sono aperte dopo che nei giorni scorsi,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il discorso di Papa Leone XIV agli insegnanti di religione; Leone XIV: Il mondo è devastato da una manciata di tiranni. Messa con 120mila fedeli a Douala; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza; Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: Le ricchezze naturali siano di tutti. Santa Messa Papa Leone XIV, diretta video Rai 1 oggi 26 aprile | Ordinazioni di 8 nuovi preti e Regina CaeliSanta Messa con Papa Leone XIV oggi 26 aprile 2026: diretta video Rai 1, Ordinazioni Diocesi di Roma nella Giornata mondiale delle Vocazioni ... ilsussidiario.net Papa Leone XIV ordina nuovi sacerdoti: Non chiudete mai la portaAi religiosi che svolgeranno il loro ufficio nella Capitale ha detto anche: Sentitevi parte dell'umanità sofferente ... rainews.it IL CAMMINO DI PAPA LEONE XIV: TRA STORIA, FEDE E PROSSIMITÀ Cari fratelli e sorelle del Gruppo di Preghiera, l'agenda del Santo Padre si arricchisce di appuntamenti straordinari. Papa Leone XIV si farà pellegrino per incontrare il mondo della c - facebook.com facebook La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto i programmi delle Visite pastorali di Papa Leone XIV per i prossimi mesi: Pompei e Napoli (8 maggio), Università Sapienza di Roma (14 maggio), Acerra per incontrare le Popolazioni delle "Terre dei Fuochi" (23 x.com