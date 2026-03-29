In un messaggio rivolto alla comunità internazionale, un leader religioso ha condannato con fermezza ogni forma di violenza e conflitto armato. Ha affermato che nessuno può utilizzare il nome di Dio per giustificare azioni belliche, sottolineando la necessità di rispettare i principi morali e umanitari. Il discorso è stato pronunciato durante un evento pubblico a cui hanno partecipato rappresentanti di diverse nazioni.

Un messaggio forte, scandito da parole nette contro ogni forma di violenza e guerra. In occasione della Domenica delle Palme, Papa Leone ha celebrato la Passione di Gesù in piazza San Pietro lanciando un appello accorato alla pace, invitando il mondo a riflettere sul significato più profondo del sacrificio cristiano e sulla condizione dell’umanità segnata dai conflitti. Nel cuore della celebrazione, il Pontefice ha richiamato l’immagine di un Gesù mite, lontano da ogni logica di scontro: un Dio che, secondo le sue parole, rifiuta la violenza e non può essere invocato per giustificare la guerra. Un messaggio che si inserisce in un contesto internazionale segnato da tensioni e sofferenze diffuse. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, il monito di Papa Leone XIV: “Nessuno può usare dio per giustificarla”

Articoli correlati

Leggi anche: L’appello di Leone XIV nella domenica delle Palme: “Nessuno può usare Dio per giustificare la guerra. Deponete le armi”

Angelus 22 marzo, Papa Leone XIV: la guerra è scandalo per l’umanità e grida a DioPapa Leone XIV all’Angelus ha ricordato che in Gesù c’è la salvezza e ha lanciato un appello per la pace perché la guerra è scandalo per l’umanità e...

Altri aggiornamenti su Papa Leone

Temi più discussi: PAPA LEONE: LA GUERRA, UNO SCANDALO PER LA FAMIGLIA UMANA; Il Papa: Lo sviluppo tecnologico al servizio della guerra è regresso; Il monito di Leone XIV all'Occidente. Da Monaco un grido contro guerre, disuguaglianze e idolatria del potere (Eliana Ruggiero per AGI); Papa Leone XIV: Le guerre sono uno scandalo per l’umanità.

Domenica delle Palme, Papa Leone: «Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla»Il Pontefice in piazza San Pietro, con migliaia di fedeli, apre le celebrazioni della Settimana Santa prima di Pasqua ... roma.corriere.it

Domenica delle Palme, Angelus 29 marzo 2026, Papa Leone XIV: Deponete le armi, Cristo è Re della paceL’appello di papa Leone alla Messa della Domenica delle Palme è a deporre le armi perché Cristo è il Re della pace e rifiuta la violenza, che non può mai essere in nome di Dio. Papa Leone XIV celebra ... lalucedimaria.it

Papa Leone: “Questo è il nostro Dio. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: «Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grond x.com

Per secoli, chiunque si inchinasse davanti alla tomba di Dante a Ravenna stava rendendo omaggio a un sarcofago vuoto. Nessuno lo sapeva. Nemmeno il Papa. Siamo nel 1519. Papa Leone X — Giovanni de' Medici, fiorentino fino al midollo — ottiene l'autor - facebook.com facebook